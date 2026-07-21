குப்பை கழிவுகளால் வஜ்ரதீர்த்த குளம் பாழ்; வல்லக்கோட்டை ஊராட்சி நிர்வாகம் பாராமுகம்
குப்பை கழிவுகளால் வஜ்ரதீர்த்த குளம் பாழ்; வல்லக்கோட்டை ஊராட்சி நிர்வாகம் பாராமுகம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 01:42 AM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்: வல்லக்கோட்டை ஊராட்சி நிர்வாகம் வஜ்ரதீர்த்த குளத்தை முறையாக பராமரிக்காததால், குப்பை கழிவுகள் தேங்கி பாழாகி வருகிறது.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் அருகே, வல்லக்கோட்டையில் முருகன் கோவில் அமைந்துள்ளது. 1,200 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமை பெற்றது. இங்கு, 7 அடி உயரத்தில் வள்ளி - தெய்வானையுடன் முருகன் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிக்கிறார்.
கிருத்திகை உள்ளிட்ட விசேஷ நாட்களில் காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து, ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து வழிபடுகின்றனர்.
கோவிலுக்கு அருகே அமைந்துள்ள வஜ்ரதீர்த்த குளத்தில், பக்தர்கள் புனித நீராடி, முருகப்பெருமானை வழிபட்டு செல்வது வழக்கம். இந்த நிலையில் குளம் பராமரிப்பு இல்லாமல் படுமோசமாக உள்ளது.
இரவு நேரங்களில் குளக்கரை படிக்கட்டுகளில் அமர்ந்து மது அருந்தும் மர்ம நபர்கள், காலி மது பாட்டில்கள் மற்றும் தண்ணீர் பாட்டில்களை குளத்தில் வீசி செல்கின்றனர்.
அதேபோல, குளத்தில் நீராடும் பக்தர்கள் அணிந்துள்ள உடைகளை, குளத்தில் விட்டு செல்கின்றனர். இதனால், குப்பை மற்றும் பழைய துணிகள் குளம் முழுதும் நிறைந்து உள்ளன.
இதனால், பக்தர்கள் குளத்தில் இறங்கி நீராட முடியாமல் வேதனை அடைந்து வருகின்றனர்.
எனவே, வஜ்ரதீர்த்த குளத்தை துார்வாரி சீரமைக்க ஊராட்சி நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பக்தர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து வல்லக்கோட்டை ஊராட்சி செயலர் ராமகிருஷ்ணன் கூறுகையில், ''வல்லக்கோட்டை ஊராட்சி நிதி மூலம் குளத்தை முழுமையாக துார்வாரி சீரமைக்கப்பட உள்ளது. இரு வாரங்களுக்குள் பணிகள் தொடங்கப்படும்,'' என்றார்.