வந்தே மாதரம் 150வது ஆண்டு விழா காஞ்சிபுரத்தில் பரதநாட்டிய போட்டி
வந்தே மாதரம் 150வது ஆண்டு விழா காஞ்சிபுரத்தில் பரதநாட்டிய போட்டி
ADDED : நவ 01, 2026 07:57 PM
காஞ்சிபுரம்: வந்தே மாதரம் பாடல் இயற்றப்பட்டதன் 150வது ஆண்டை முன்னிட்டு, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட சம்ஸ்கார் பாரதி அமைப்பின் சார்பில் பரதநாட்டிய போட்டி நேற்று நடைபெற்றது.
காஞ்சிபுரம் கைலாசநாதர் கோவில் அருகே உள்ள தனியார் பள்ளி வளாகத்தில், வந்தே மாதரம் பாடல் இயற்றப்பட்டதன் 150வது ஆண்டை முன்னிட்டு, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட சம்ஸ்கார் பாரதி அமைப்பின் சார்பில் பரதநாட்டிய போட்டி நேற்று நடைபெற்றது.
இதில், இளையோர் பிரிவு, மூத்தோர் பிரிவு என, பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் தனி நடனம், குழு நடனம் மற்றும் இரட்டையர் நடனம் ஆகிய போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன.
இப்போட்டியில் பங்கேற்ற மாணவியர், வந்தே மாதரம் பாடல், மகாகவி பாரதியாரின் தேசபக்தி பாடல்கள் மற்றும் நம் ஊரின் பெருமைகளை விளக்கும் பாடல்களுக்கு பரதநாட்டியம் ஆடி அசத்தினர். நடன கலையின் மூலம் தேசத்தின் பெருமையையும், பண்பாட்டையும் போற்றும் வகையில் இந்நிகழ்ச்சி அமைந்திருந்தது.
காஞ்சிபுரம் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பல்வேறு நடன பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 100க்கும் மேற்பட்ட மாணவியர், இதில் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்று திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர்.போட்டியில் பங்கேற்ற மாணவியர் அனைவருக்கும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.