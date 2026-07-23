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குன்றத்துார் சாலையில் நிறுத்தப்படும் வாகனங்களால் விபத்து அபாயம்

குன்றத்துார் சாலையில் நிறுத்தப்படும் வாகனங்களால் விபத்து அபாயம்

UPDATED : ஜூலை 19, 2026 08:03 PM

ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:32 PM

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UPDATED : ஜூலை 19, 2026 08:03 PM ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:32 PM

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குன்றத்துார்:குன்றத்துார் சாலையில் நிறுத்தப்படும் கனரக வாகனங்களால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அபாயத்தில் சென்று வருகின்றனர்.

சென்னை- - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையை பயன்படுத்தி தென் மாவட்டங்களில் இருந்து, சென்னை வழியே கொல்கட்டா, பெங்களூரு பகுதிகளுக்கு செல்லும் கனரக வாகனங்கள் சென்னைக்குள் வருவதை தவிர்கக வண்டலுாரில் இருந்து மீஞ்சூர் வரை வெளிவட்ட சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த சாலையில் 100 கி.மீ., வேகத்தில் செல்ல அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதால், தினமும் ஏராளமான கனரக வாகனங்கள் அதிவேகத்தில் செல்கின்றன.

இந்த சாலையில், குன்றத்துார், திருமுடிவாக்கம், மலையம்பாக்கம் முதல் பூந்தமல்லி வரை அங்காங்கே பல இடங்களில் பார்க்கிங் வசதி இல்லாமல் உணவகங்கள் இயங்குகின்றன.

இந்த வழியே செல்லும் வாகனங்கள் வெளிவட்ட சாலையிலேயே ஆபத்தான முறையில் வாகனங்களை அணி வகுத்து நிறுத்தி உணவகத்திற்கு செல்கின்றனர்.

அப்போது அந்த வழியே செல்லும் மற்ற வாகனங்கள் நிற்கும் வாகனத்தின் மீது மோதி விபத்து ஏற்படும் ஆபத்து உள்ளது. உணவகங்களுக்கு ஆதரவாக காவல் துறையினர் சாலையோரம் நிற்கும் வாகனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதே இல்லை.

எனவே, சாலையோரம் நிற்கும் வாகனங்கள் மீது போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, சமூக ஆர்வலர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

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