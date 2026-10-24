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மஞ்சள் நீராட்டு விழாவுடன் வெள்ளேரியம்மன் உத்சவம் நிறைவு
மஞ்சள் நீராட்டு விழாவுடன் வெள்ளேரியம்மன் உத்சவம் நிறைவு
ADDED : அக் 23, 2026 07:11 PM
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காஞ்சிபுரம்: வாலாஜாபாதில் வெள்ளேரியம்மன் கோவில் நவராத்திரி விழா, நேற்று (அக்.,22) இரவு மஞ்சள் நீராட்டு விழாவுடன் நிறைவு பெற்றது.
வாலாஜாபாத் ராஜ வீதியில் உள்ள கோவில் கொலு மண்டபத்தில், கடந்த 10ம் தேதி நவராத்திரி உத்சவம் துவங்கியது. இதையொட்டி, தினமும் வெள்ளேரியம்மன் பல்வேறு அலங்காரங்களில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். விழாவின் நிறைவு நாளான நேற்று இரவு, காமாட்சியம்மன் சமேத ஏகாம்பரநாதர் அலங்காரத்தில் வெள்ளேரியம்மனும், ஜோதி கன்னியம்மனும் எழுந்தருளினர். இதைத்தொடர்ந்து, மஞ்சள் நீராட்டு விழா நடைபெற்றது. இதனுடன் நவராத்திரி விழா நிறைவு பெற்றது.