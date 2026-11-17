ஆதிதிராவிடர் நிலங்களுக்கான ஒதுக்கீட்டில் குளறுபடி பெருநகர் கிராமத்தினர் கலெக்டரிடம் புகார்
ஆதிதிராவிடர் நிலங்களுக்கான ஒதுக்கீட்டில் குளறுபடி பெருநகர் கிராமத்தினர் கலெக்டரிடம் புகார்
ADDED : நவ 16, 2026 05:36 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா தலைமையில் இன்று (நவ.,16) நடந்த மக்கள் குறைதீர் கூட்டத்தில், பெருநகர் கிராமத்தில் ஆதிதிராவிடர் நில ஒதுக்கீட்டில் குளறுபடி நடந்துள்ளதாக கிராம மக்கள் புகார் அளித்தனர்.
காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில், மக்கள் குறைதீர் கூட்டம், காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா தலைமையில் இன்று நடந்தது. அப்போது, பொதுமக்களிடமிருந்து வருவாய்த்துறை நிலப்பட்டா குறைகள், பட்டா மாறுதல், இலவச வீட்டு மனைப்பட்டா, முதியோர் உதவித்தொகை வேளாண்மைத் துறை மற்றும் பொதுநலன் குறித்த, 502 மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
அவற்றை சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலர்களிடம் வழங்கி உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு தகுதியானதாக இருப்பின் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க அலுவலர்களுக்கு கலெக்டர் சினேகா உத்தரவிட்டார். இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் திவ்யஸ்ரீ உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
பெருநகர் கிராம மக்கள் அளித்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
உத்திரமேரூர் தாலுகா, பெருநகர் கிராமத்தில் ஆதிதிராவிடர் நலத்துறைக்கு சொந்தமான நிலம் ஒதுக்கீடு தொடர்பாக, குறிப்பிட்ட 25 பேரின் மனுக்கள் மீது மட்டும் வருவாய்த் துறையினர் விசாரணை நடத்தியுள்ளனர். 2 ஏக்கர் நிலம் ஆதிதிராவிடர் நலத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது.
இப்பகுதியில் பழைய காலனி, நடு காலனி, புதிய காலனி, எம்.ஜி.ஆர்., நகர் ஆகிய பகுதிகளில் 250க்கும் மேற்பட்ட ஆதிதிராவிடர் குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன.
இந்நிலையில், கடந்த அக்., 12ல், ஒரு குறிப்பிட்ட தரப்பைச் சேர்ந்த 25 பேரின் மனுக்கள் மீது வருவாய்த் துறையினர் விசாரணை நடத்தியுள்ளனர்.
இதில், அண்ணன், தம்பி என ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 10 ஜோடிகள் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, அக்., 17ல் உத்திரமேரூர் தாசில்தார் மற்றும் துணை தாசில்தாரிடம் அப்பகுதி மக்கள் மனு அளித்துள்ளனர். ஆனால், இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட நிலம் தொடர்பாக அனைத்து தரப்பினரையும் அழைத்து, மீண்டும் வெளிப்படையான முறையில் விசாரணை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.