பாதை அடைக்கப்பட்டதால் கிராம மக்கள் போராட்டம்

ADDED : அக் 28, 2026 07:57 PM
வாலாஜாபாத்: பூசிவாக்கம் ரயில் கடவுப்பாதை அருகே, இரு சக்கர வாகனங்கள் செல்லும் சிறியளவு பாதை அடைக்கப்பட்டதால், பல்வேறு கிராம மக்கள் இன்று (அக்.,28) முற்றுகை போராட்டம் நடத்தினர்.
அரக்கோணத்தில் இருந்து, காஞ்சிபுரம், வாலாஜாபாத் வழியாக, செங்கல்பட்டு வரையில், மின்சார ரயில் வழித்தடம் செல்கிறது. இந்த ரயில் வழித்தடத்தில், சங்கராபுரம், பூசிவாக்கம், கிதிரிப்பேட்டை உள்ளிட்ட ரயில் கடவுப்பாதைகளில், சுரங்கப்பாலங்கள் அமைக்கும் பணி நடந்து வருகின்றன.
இதில், பூசிவாக்கம் ரயில் கடவுப்பாதை அருகே, இருசக்கர வாகனங்கள் செல்லும் அளவிற்கு, சிறிய அளவில் ரயில் கடவுப்பாதை குறுக்கே பாதை விடப்பட்டு இருந்தது. இந்த பாதையை, ரயில்வே சுரங்கப்பாதை கட்டுமானம் செய்யும் தொழிலாளர்கள் அடைத்துள்ளனர்.
இதனால், கிதிரிப்பேட்டை, நெய்குப்பம், செங்கல்வராயபுரம் உள்ளிட்ட கிராம மக்கள் இரு சக்கர வாகனங்களில், பூசிவாக்கம் ரயில் கடவுப்பாதை கடக்க முடியவில்லை என, நேற்று, காலை 9:00 மணி அளவில், மேற்கண்ட கிராமத்தினர் ரயில்வே ஊழியர்களை முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தகவலறிந்த, வாலாஜாபாத் போலீசார் மற்றும் ரயில்வே போலீசார் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் சமாதானம் பேசி அனுப்பி வைத்தனர்.
இதையடுத்து, ரயில்வே அதிகாரிகள் இருசக்கர வாகனங்கள் செல்லும் அளவிற்கு ரயில் கடவுப்பாதையில் பாதை ஏற்படுத்தி விட்டனர்.