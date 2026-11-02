நடைபயிற்சியில் பங்கேற்றோருக்கு மருத்துவ குழுவினர் பரிசோதனை
நடைபயிற்சியில் பங்கேற்றோருக்கு மருத்துவ குழுவினர் பரிசோதனை
ADDED : நவ 01, 2026 07:57 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தில் ‘நடப்போம் நலம் பெறுவோம்’ திட்டத்தின் கீழ், இன்று (நவ.,1) நடந்த 8 கி.மீ., துார நடைபயிற்சி இயக்கத்தில் பங்கேற்ற, 105 பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்டது.
பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில், மூன்று ஆண்டுகளாக மாதந்தோறும் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று, ‘நடப்போம் நலம் பெறுவோம்’ என்ற 8 கி.மீ., தூர நடைபயிற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, நவம்பர் மாதத்திற்கான ‘நடப்போம் நலம் பெறுவோம்’ இயக்க நிகழ்ச்சி, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் அலுவலக நுழைவாயில் அருகில், காஞ்சிபுரம் இந்திய மருத்துவ சங்க முன்னாள் தலைவர் டாக்டர் மனோகரன் தலைமையில் இன்று நடந்தது.
இதில், காஞ்சிபுரம் இந்திய மருத்துவ சங்க முன்னாள் மதிப்புறு செயலர் டாக்டர் வெங்கடேசன், பள்ளி மாணவ – மாணவியர், தன்னார்வலர்கள் உள்ளிட்ட 105 பேர் பங்கேற்றனர்.
திருப்புட்குழி வட்டார சமூக சுகாதார நிலைய நடமாடும் மருத்துவ குழு அலுவலர் ஜெயராஜ் தலைமையிலான குழுவினர், நடைபயிற்சியில் பங்கேற்ற 105 பேருக்கு ரத்த அழுத்தம், ரத்தத்திலுள்ள சர்க்கரையின் அளவு உள்ளிட்ட பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டு ஆலோசனை வழங்கினர்.