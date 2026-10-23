மேல்நிலை நீர் தொட்டி வால்வு பழுது ஒரு வாரமாக குடிநீர் வினியோகம் ‘கட்’
மேல்நிலை நீர் தொட்டி வால்வு பழுது ஒரு வாரமாக குடிநீர் வினியோகம் ‘கட்’
UPDATED : அக் 22, 2026 04:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 04:36 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்: சுங்குவார்சத்திரம் அருகே, செல்வவிழிமங்கலம் ஊராட்சியில், மேல்நிலை நீர் தொட்டியின் இரும்பு வால்வு துருப்பிடித்து பழுதாகி உள்ளதால், அப்பகுதி மக்கள் ஒரு வாரமாக குடிநீரின்றி அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட செல்வவிழிமங்கலம் ஊராட்சியில், 1,000க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. இங்குள்ள பெருமாள் கோவில் தெரு, மாரியம்மன் கோவில் தெரு, பிள்ளையார் கோவில் தெரு, புதிய காலனி உள்ளிட்ட பகுதிகளில், 200க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன.
இங்குள்ள வீடுகளுக்கு, பெருமாள் கோவில் அருகே உள்ள மேல்நிலை நீர் தொட்டியில் இருந்து, ஊராட்சி நிர்வாகம் மூலம் நாள்தோறும் குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது.
இந்நிலையில், கடந்த வாரம் மேல்நிலை நீர் தொட்டியின் இரும்பு வால்வு துருப்பிடித்து பழுதடைந்தது. இதனால், தொட்டியில் இருந்து வீடுகளுக்கு குடிநீர் வினியோகம் செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. ஒரு வாரம் கடந்தும் பழுதடைந்த வால்வு சரிசெய்யப்படாமல் உள்ளது.
ஊராட்சி நிர்வாகத்தின் அலட்சியத்தால், அப்பகுதி மக்கள் குடிநீர் மற்றும் அத்தியாவசிய தேவைக்கு தண்ணீரின்றி கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, அப்பகுதி மக்கள் கூறிதாவது:
மேல்நிலை நீர் தொட்டியில் உள்ள வால்வு பழுதடைந்து உள்ளதால், ஒரு வாரமாக வீடுகளுக்கு குடிநீர் வரவில்லை. இதனால், குடிக்க மற்றும் வீட்டு உபயோக தேவைக்காக, தண்ணீரை வெளியில் அதிக பணம் கொடுத்து வாங்கி உபயோகித்து வருகிறோம்.
பள்ளி, கல்லுாரி மாணவ – மாணவியர் உட்பட அனைவரும் தண்ணீர் இல்லாமல் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். எனவே, பழுதான மேல்நிலை நீர் தொட்டியின் வால்வை உடனே சீரமைக்க, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.