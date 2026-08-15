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பட்டா இல்லாத வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்கல் அதிகாரிகள் – கவுன்சிலர்கள் ‘லடாய்’

பட்டா இல்லாத வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்கல் அதிகாரிகள் – கவுன்சிலர்கள் ‘லடாய்’

ADDED : ஆக 14, 2026 07:53 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 07:53 PM

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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில் புதிய குடிநீர் திட்டத்தில், பட்டா இல்லாத வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்கும் விவகாரத்தில் அதிகாரிகளுக்கும், கவுன்சிலர்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு வருகிறது.

காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில் உள்ள 51 வார்டுகளிலும், உலக வங்கி நிதியுதவியுடன், 300 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், குடிநீர் வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. தற்போது 60 சதவீத பணி முடிந்துள்ளது.

மாநகராட்சி முழுதும், 50,000 குடிநீர் இணைப்புகள் இதன் மூலம் வழங்க திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது. இத்திட்டத்தில், மாநகராட்சி எல்லைக்குள் பட்டாதாரர்களுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்க விதிமுறைகள் உள்ளன.

ஆனால், பட்டா இல்லாமல், அரசு புறம்போக்கு நிலங்களில் உள்ள ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கும், கோவில் நிலத்தில் வசிக்கும் வாடகைதாரர்களுக்கும் குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த விதிமீறல் குறித்து, நகராட்சி துறை உயரதிகாரிகளும், மாவட்ட உயரதிகாரிகளும் கேள்வி எழுப்பியதால், பட்டா இல்லாத வீடுகளுக்கு தற்போது குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்கப்படுவதில்லை.

ஆனால், மற்ற வார்டுகளை போல், தங்களுடைய வார்டுகளில் உள்ள பட்டா இல்லாத வீடுகளுக்கும் குடிநீர் இணைப்பு வழங்க சில கவுன்சிலர்களிடம் வாக்குவாதம் செய்வது தொடர்கிறது.

மேலும், பட்டா இல்லாத வீடுகளுக்கு வழங்கிய குடிநீர் இணைப்புகளை அகற்றவும் முடியாமல், புதிய குடிநீர் இணைப்பு வழங்கவும் முடியாமல் அதிகாரிகள் குழப்பத்தில் உள்ளனர்.

இதுகுறித்து, தி.மு.க., கவுன்சிலர் சுரேஷ் கூறியதாவது:

காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியின் புதிய குடிநீர் திட்ட விதிகளின் படி, பட்டா இல்லாத வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்க கூடாது. ஆனால், சில வார்டுகளில் குடிநீர் இணைப்பு வழங்கியுள்ளனர். என் வார்டில் உள்ள பட்டா இல்லாத மக்களுக்கு குடிநீர் இணைப்பு கேட்டால் வழங்க முடியாது என்கின்றனர்.

சில வார்டுகளில் விதிமீறி ஏற்கனவே கொடுத்த குடிநீர் இணைப்புகளை அகற்ற வேண்டும். அவ்வாறு செய்யவில்லை என்றால், மக்களை திரட்டி போராட்டம் நடத்துவோம்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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