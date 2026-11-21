UPDATED : நவ 20, 2026 06:07 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:04 PM
சாலவாக்கம்: திருமுக்கூடல் பகுதியில் நிலத்தடியில் புதைக்கப்பட்ட குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு உள்ளதால், ஐந்து நாட்களாக குடிநீர் வீணாகி வருகிறது.
திருமுக்கூடல் பாலாற்றில் இருந்து ஆழ்துளை கிணறு மூலம் மதுார், அருங்குன்றம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு குழாய் மூலம் மேல்நிலை நீர் தொட்டிக்கு தண்ணீர் ஏற்றப்பட்டு, வீடுகளுக்கு குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், மதுார், அருங்குன்றம் ஆகிய பகுதிகளுக்கு நிலத்தடியில் தனித்தனியாக இரண்டு குழாய்கள் புதைக்கப்பட்டு உள்ளன. இதில், திருமுக்கூடல் பகுதியில் உள்ள ஒரு குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு, ஐந்து நாட்களாக குடிநீர் வீணாகி வருகிறது. இதனால், அப்பகுதிகளுக்கு குடிநீர் முழுமையாக செல்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, திருமுக்கூடல் பகுதியில் உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ள குழாயை சீரமைக்க, சம்பந்தப்பட்ட ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.