செம்மண் நிலத்தில் சாகுபடியாகும் வெள்ளை கவுனி ரக நெல்
செம்மண் நிலத்தில் சாகுபடியாகும் வெள்ளை கவுனி ரக நெல்
UPDATED : நவ 10, 2026 03:05 PM
ADDED : நவ 10, 2026 03:00 PM
செம்மண் நிலத்தில், வெள்ளை கவுனி ரக நெல் சாகுபடி குறித்து, செங்கல்பட்டு மாவட்டம், பவுஞ்சூர் ஒன்றியம், நீலமங்கலம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த நீலபூ.கங்காதரன் கூறியதாவது:
பல வித பாரம்பரிய ரக நெல் மற்றும் பயறு வகை பயிர்களை சாகுபடி செய்து வருகிறேன். அந்த வரிசையில், செம்மண் நிலத்தில் வெள்ளை கவுனி ரக நெல் சாகுபடி செய்து வருகிறேன்.
இந்த ரக நெல், 130 நாட்களில் அறுவடைக்கு வரும். இந்த வெள்ளை கவுனி ரக நெல், செம்பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும். இதன் அரிசி வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும்.
இந்த ரக நெல், கதிர் நாவாய் பூச்சி, தண்டு துளைப்பான், குலை நோய் எதிர்ப்பு திறன் உடையது. இந்த நெல்லை அரிசி மற்றும் மாவாக மதிப்பு கூட்டும் போது கணிசமான வருவாய் ஈட்ட முடியும்.
குறிப்பாக, வெள்ளை கவுனி ரக அரிசி வெண் பொங்கல், சர்க்கரை பொங்கல், பால் கொழுகட்டை உள்ளிட்ட மதிப்பு கூட்டிய உணவுப் பொருட்களாக தயாரிக்க பெரிதும் உதவுகிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
தொடர்புக்கு:
-– நீலபூ.கங்காதரன்,
96551 56968.