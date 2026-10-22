பேரிடர் நிவாரண நிதி யாருக்கு கிடைக்கும்: வருவாய் துறை விளக்கம்
பேரிடர் நிவாரண நிதி யாருக்கு கிடைக்கும்: வருவாய் துறை விளக்கம்
UPDATED : அக் 22, 2026 12:05 AM
ADDED : அக் 22, 2026 12:02 AM
காஞ்சிபுரம்: ‘காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், வெள்ளப் பெருக்கின்போது ஆறு, ஏரிகளில் குளிக்க சென்று மூழ்கி இறந்தால் பேரிடராக கருத முடியாது’ என, வருவாய் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், பாலாறு, செய்யாறு, வேகவதி என, மூன்று ஆறுகளிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அதேபோல், உத்திரமேரூர், தாமல் போன்ற பெரிய ஏரிகளும் நிரம்பி வழிகின்றன.
இது போன்ற நீர்நிலைகளில் யாரும் குளிக்க வேண்டாம் என, மாவட்ட நிர்வாகம் ஒவ்வோர் ஆண்டும் எச்சரிக்கை விடுத்து வருகிறது.
இருப்பினும், பாலாறு, தாமல் ஏரி போன்ற நீர்நிலைகளில் அதிகம் பேர் குளிப்பது வாடிக்கையாக உள்ளது. வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியுள்ள தற்போது, செய்யாற்றில் நீர்வரத்து துவங்கியுள்ளது.
இருப்பினும், பலர் நீர்நிலைகளில் குளிப்பதை தொடர்கின்றனர்.
அவ்வாறு குளிக்க சென்று நீரில் மூழ்கி இறந்தால், பேரிடர் நிவாரண நிதி, நான்கு லட்சம் ரூபாய் கிடைக்காது என, வருவாய் துறையினர் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.
இடி, மின்னல் தாக்கி இறந்தாலோ, மின்சாரம் பாய்ந்து இறந்தாலோ, ஆறுகளில் அடித்து சென்று இறந்தாலோ பேரிடர் நிவாரண நிதி கிடைக்கும் எனவும், ஆறு, ஏரிகளில் குளிக்க சென்று இறந்தாலோ அல்லது செல்பி எடுக்க சென்று இறந்தாலோ, அவற்றை பேரிடராக கருத முடியாது எனவும், வருவாய் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
கடந்தாண்டு, காஞ்சி புரம் மாவட்டத்தில் ஆறு, ஏரிகளில் மூழ்கி இறந்த ஆறு பேருக்கு நிவாரண நிதி கிடைக்கவில்லை.
எனவே, பருவமழை துவங்கியுள்ள நிலையில், ஆறு, ஏரி உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளில் குளிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என, வருவாய் துறையினர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.