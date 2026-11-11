மனைவி வீட்டிற்கு வர மறுப்பு கணவன் விஷம் குடித்து தற்கொலை
மனைவி வீட்டிற்கு வர மறுப்பு கணவன் விஷம் குடித்து தற்கொலை
UPDATED : நவ 10, 2026 09:20 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:18 AM
காஞ்சிபுரம்: மனைவி வீட்டிற்கு வர மறுத்ததால், கணவன் விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
சென்னை அடுத்த, ரெட்ஹில்ஸ் பகுதியைச் சேர்ந்த மணியின் மகன் விஷால், 19. தாங்கி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சந்தியா, 21. இருவருக்கும் நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பு திருமணம் நடந்தது.
சில தினங்களுக்கு முன் இருவருக்கும் இடையே, தகராறு ஏற்பட்டதில் சந்தியா, தாய் வீட்டிற்குச் சென்றுவிட்டார். நேற்று முன்தினம் அவரை அழைத்துச் செல்ல விஷால் தாங்கி கிராமத்திற்குச் சென்றுள்ளார்.
சந்தியா, கணவர் வீட்டிற்கு வர மறுத்ததால், மனமுடைந்த விஷால், விஷம் குடித்தார். தகவல் அறிந்த உறவினர்கள், காஞ்சிபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் அவரை சேர்த்தனர்.
அங்கு விஷால் நேற்று உயிரிழந்தார். இது குறித்து, வாலாஜாபாத் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கிறனர்.