நகைக்காக பெண் கொடூர கொலை வீடு புகுந்து கொள்ளையர்கள் வெறிச்செயல்
நகைக்காக பெண் கொடூர கொலை வீடு புகுந்து கொள்ளையர்கள் வெறிச்செயல்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:04 PM
திருவள்ளூர்: பட்டப்பகலில் வீடு புகுந்து பெண்ணை கொடூரமாக கொலை செய்து, நகைகள் பறித்து சென்ற கொள்ளையர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
பழவேற்காடு, பாபநாசம் கோவில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் ராதாகிருஷ்ணன், 60. இவரது மனைவி வனஜா, 55. இவர், வீட்டில் அரிசி மாவு அரைத்து விற்பனை செய்து வந்தார். இவரது கணவர், அதே பகுதியில் மளிகை கடை வைத்துள்ளார்.
இவர்களது இரண்டு மகள்கள் சென்னையிலும், மகன் மீஞ்சூரிலும் வசித்து வருகின்றனர்.
வழக்கம் போல, நேற்று காலை கடைக்கு சென்று கணவருக்கு தேநீர் கொடுத்து விட்டு வனஜா வீடு திரும்பினார். ஆனால், மதியம் உணவு கொண்டு வரவில்லை; இதையடுத்து, வனஜாவின் மொபைல் போனில் ராதாகிருஷ்ணன் தொடர்பு கொண்டுள்ளார்.
எந்த பதிலும் இல்லாததால், ராதாகிருஷ்ணன் வீட்டிற்கு வந்தார். அப்போது, வீடு வெளிப்புறமாக பூட்டப்பட்டிருப்பதை கண்டார். அருகில் இருந்தவர்களின் உதவியுடன் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, அங்கு கழுத்தில் கத்தியால் குத்தப்பட்ட நிலையில், ரத்த வெள்ளத்தில் வனஜா இறந்து கிடந்தார்.
அவரது கழுத்தில் இருந்த தாலிச்சரடும், காது அறுக்கப்பட்டு கம்மல்களும் என, 11 சவரன் நகைகள் திருட்டு போயிருந்தன. கழுத்தில் குத்தப்பட்ட நிலையில், கத்தி அப்படியே இருந்தது. திருப்பாலைவனம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.