/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ விவசாய நிலத்தில் பாம்பு கடித்து பெண் பலி
UPDATED : ஆக 09, 2026 06:25 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 06:01 PM
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உத்திரமேரூர்:முருக்கேரி கிராமத்தில் விவசாய நிலத்தில் பாம்பு கடித்து, மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த சுதா லட்சுமி, 31, நேற்று உயிரிழந்தார்.
உத்திரமேரூர் அடுத்த, முருக்கேரி கிராமத்தைச் சேர்ந்த, முருகன் மனைவி சுதா லட்சுமி, 31. இவர் கடந்த, 6ம் தேதி மாலை 4:00 மணிக்கு அவர்களுடைய பசு கன்றுக்கு பில் அறுக்க விவசாய நிலத்திற்கு சென்றார்.
அவர் பில் அறுக்கும் போது எதிர்பாராத விதமாக கட்டுவிரியன் பாம்பு கடித்ததுள்ளது. உடனே அக்கம்பக்கத்தினர் வந்து சுதா லட்சுமியை மீட்டு செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
அங்கு சுதா லட்சுமி நேற்று அதிகாலை உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து, உத்திரமேரூர் போலீசார் வழக்குபதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.