ADDED : நவ 21, 2026 07:40 PM
காஞ்சிபுரம்: ராணிப்படே்டையில் இருந்து நிறைமாக கர்ப்பிணியை, காஞ்சிபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு ஆம்புலன்சில் அழைத்து செல்லும் வழியில் இன்று (நவ.,21) ஆண் குழந்தை பிறந்தது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், திருமால்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பரணி, 27. கூலித் தொழிலாளி. இவரின் மனைவி சந்திரா, 23. நிறைமாத கர்ப்பிணியான இவர், இன்று அதிகாலை அவருக்கு பிரசவ வலி ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து, உடனடியாக 108 ஆம்புலன்ஸ்க்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. 108 ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்கள் வந்து, அதிகாலை 4:25 மணியளவில் சந்திராவை காஞ்சிபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். ஆம்புலன்ஸை ஓட்டுநர் சுரேஷ் இயக்கினார்.
வாகனம் புறப்பட்ட சிறிது நேரத்திலேயே சந்திராவுக்கு பிரசவ வலி அதிகரித்தது. சூழலின் தீவிரத்தை உணர்ந்த ஆம்புலன்ஸ் மருத்துவ உதவியாளர் கார்த்திகேயன், முதலுதவி மற்றும் பிரசவ சிகிச்சைகளை துரிதமாக மேற்கொண்டார்.
இதில், அதிகாலை 4:30 மணியளவில் திருமால்பூர் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே சென்று கொண்டிருந்த ஆம்புலன்ஸிலேயே சந்திராவுக்கு அழகான ஆண் குழந்தை பிறந்தது. பின், தாய் – சேய் இருவரையும் காஞ்சிபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.