ஒரகடம் சந்திப்பில் ஒளிராத உயர்கோபுர மின் விளக்கால் அச்சத்தில் பெண் பயணியர்
ஒரகடம் சந்திப்பில் ஒளிராத உயர்கோபுர மின் விளக்கால் அச்சத்தில் பெண் பயணியர்
ADDED : செப் 28, 2026 04:42 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார், செப். 29–
ஒரகடம் நான்கு சாலை சந்திப்பில், இரண்டு மாதங்களாக பழுதாகி ஒளிராமல் உள்ள உயர் கோபுர மின் விளக்கினால், இரவு நேரத்தில் பேருந்திற்காக காத்திருக்கும் பெண் பயணியர் அச்சத்துடன் காத்திருக்கின்றனர்.
வண்டலுார் – வாலாஜாபாத் சாலை, ஸ்ரீபெரும்புதுார் – சிங்கபெருமாள் கோவில் சாலைகள் சந்திக்கும் ஒரகடத்தில், 100க்கும் மேற்பட்ட வணிக கடைகள் இயங்கி வருகின்றன.
ஒரகடம் சிப்காட் தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரியும் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்கள், அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் வாயிலாக தினமும் வந்து செல்கின்றனர்.
ஒரகடம் நான்கு சாலை சந்திப்பில் உள்ள உயர் கோபுர மின் விளக்கு, இரண்டு மாதங்களாக பழுதாகி உள்ளதால், அப்பகுதி முழுதும் இருளில் மூழ்கி உள்ளது.
இதனால், அப்பகுதியில் சாலையை கடக்கும் பாதசாரிகள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, இரவு நேரத்தில் பேருந்திற்காக பெண் பயணியர், அச்சத்துடன் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது.
எனவே, தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணியர் மற்றும் ஊழியர்கள் வந்து செல்லும் ஒரகடம் சந்திப்பில் பழுதாகியுள்ள உயர் கோபுர மின் விளக்கை சரிசெய்து, மீண்டும் ஒளிர செய்ய வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.