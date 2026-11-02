மானாம்பதியில் விபத்தில் இறந்த பெண்ணின் கண்கள் தானம்
மானாம்பதியில் விபத்தில் இறந்த பெண்ணின் கண்கள் தானம்
UPDATED : நவ 01, 2026 08:26 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:24 PM
உத்திரமேரூர்: மானாம்பதியில் சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த பெண்ணின் கண்கள் தானம் செய்யப்பட்டன.
காஞ்சிபுரம் அடுத்த ஓரிக்கை, அண்ணா குடியிருப்பு பகுதியைச் சேர்ந்த மாசிலாமணி என்பவரது மனைவி சுமதி 48. இவரது தம்பி மனைவி கோமதி, 35, என்பவரோடு, கடந்த 29ம் தேதி உறவினர் திருமணத்திற்காக பேருந்து மூலம் மானாம்பதி சென்றார்.
மானாம்பதியில் உள்ள தனியார் மண்டபத்திற்கு, இரவு 7:00 மணிக்கு நடந்து சென்றபோது, அப்பகுதி ஆரம்ப மருத்துவ நிலையம் அருகே, இருவரும் சாலையை கடக்க முயன்றனர்.
அப்போது, உத்திரமேரூரில் இருந்து மானாம்பதி நோக்கி, செவிலிமேடைச் சேர்ந்த சிவபிரகாஷ் என்பவர் ஓட்டி வந்த இருசக்கரம் வாகனம், சுமதி மற்றும் கோமதி மீது மோதியது.
இதில், படுகாயமடைந்த இருவரையும் அக்கம்பக்கத்தினர் மீட்டு, மானாம்பதி ஆரம்ப மருத்துவ நிலையத்தில் சேர்த்தனர். மேல்சிகிச்சைக்காக, காஞ்சிபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். அங்கு, சுமதியை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், ஏற்கனவே உயிரிழந்ததாக தெரிவித்தனர்.
இதை தொடர்ந்து, சுமதியின் கண்களை தானமாக வழங்க, அவரது குடும்பத்தினர் முன்வந்தனர். இதையடுத்து, அறுவை சிகிச்சைக்கு பின், சங்கர் கண் மருத்துவமனைக்கு சுமதியின் கண்கள் தானமாக வழங்கப்பட்டன.