மகளிர் சுய உதவிக்குழு தயாரித்த பொருட்கள் கண்காட்சி தொடக்கம்
மகளிர் சுய உதவிக்குழு தயாரித்த பொருட்கள் கண்காட்சி தொடக்கம்
UPDATED : அக் 09, 2026 10:03 PM
ADDED : அக் 09, 2026 08:16 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தில் நவராத்திரி மற்றும் ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு, மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினர் தயாரித்த பொருட்களின் விற்பனை கண்காட்சி நேற்று துவங்கியது. வரும் 19ம் தேதி வரை நடைபெறும் இக்கண்காட்சியில், 25 அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள அண்ணா காவல் அரங்கத்தில், தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தின் மகளிர் திட்டம் சார்பில் இக்கண்காட்சி நடத்தப்படுகிறது.
இதை, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா நேற்று தொடங்கி வைத்தார். தொடர்ந்து, சுய உதவிக்குழுவினர் அமைத்திருந்த விற்பனை அரங்குகளை பார்வையிட்டார்.
கண்காட்சியில் சணல் பைகள், மஞ்சப்பைகள், வெட்டிவேர் மாலைகள், அழகு சாதன பொருட்கள், மூலிகை பொருட்கள், பாக்கு மரத்தட்டுகள், சானிட்டரி நாப்கின்கள், அப்பளம், ஊறுகாய், சிறுதானிய உணவு வகைகள், சாம்பிராணி, பினாயில் உள்ளிட்ட துாய்மை பொருட்கள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், வீட்டு அலங்கார பொருட்கள், நவராத்திரி கொலு பொம்மைகள், செக்கு எண்ணெய், பட்டு நுால் ஆபரணங்கள், பட்டு புடவைகள், காட்டன் புடவைகள், சுடிதார் வகைகள் மற்றும் சிறுதானிய மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.
தினமும் மாலை 4:00 மணி முதல் இரவு 10:00 மணி வரை நடைபெறும் இக்கண்காட்சி, வரும் 19ம் தேதி வரை செயல்படும். பொதுமக்கள் கண்காட்சிக்கு வந்து, மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினர் தயாரித்த பொருட்களை வாங்குவதன் மூலம் அவர்களின் வாழ்வாதாரம் மேம்பட உதவும் என, மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
நிகழ்ச்சியில், மகளிர் திட்ட இயக்குநர் ஆர்த்தி, அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர்.