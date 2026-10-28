கிடப்பில் ஒரத்துார் நீர்த்தேக்க பணிகள் கருவேல மரத்தால் கரைகள் பலவீனம்
கிடப்பில் ஒரத்துார் நீர்த்தேக்க பணிகள் கருவேல மரத்தால் கரைகள் பலவீனம்
UPDATED : அக் 28, 2026 12:02 AM
ADDED : அக் 28, 2026 12:02 AM
படப்பை: ஒரத்துார் நீர்த்தேக்க பணிகள் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளதால், சீமை கருவேல மரங்கள் வளர்ந்து, கரைகள் பலவீனமாகி வருகின்றன.
படப்பை அருகே ஒரத்துார் ஏரி, ஆரம்பாக்கம் ஏரிகளை இணைத்து அ டையாறு கிளைக் கால்வாயின் குறுக்கே, 763 ஏக்கர் பரப்பளவில், 1 டி.எம்.சி., தண்ணீரைத் தேக்கி வைக்கும் வகை யில், 2019ல் நீர்த்தேக்க கட்டுமான பணிகள் துவங்கின. மொத்தம், 55.85 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான நீர்த்தேக்க பணிகளில், 80 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ளன.
ஒரத்துாரில், 84 ஏக்கர் பட்டா நிலம் கையகப் படுத்துவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால், நீர்த்தேக்கத்தின் எஞ்சியுள்ள பணிகள், ஏழு ஆண்டுகளாக கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில், நீர்த்தேக்கத்தின் ஆரம்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள கரைகள் முழுதும் சீமை கருவேல மரங்கள் வளர்ந்துள்ளன.
இதனால், நீர்த்தேக்கத்தின் கற்கள் பதித்த கரைகள் சேதமாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
கரைகளில் வளர்ந்துள்ள சீமை கருவேல மரங்களை அகற்றி, நீர்த்தேக்க பணிகளை முடிக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.