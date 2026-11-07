சாலை விபத்தில் தொழிலாளி பலி

ADDED : நவ 02, 2026 05:47 PM
உத்திரமேரூர்: உத்திரமேரூர் அருகே சாலை விபத்தில் கூலி தொழிலாளி பாலசுப்பிரமணி, 50, உயிரிழந்தார்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருக்கழுகுன்றம் அடுத்த மணப்பாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் பாலசுப்பிரமணி, 50. கூலி தொழிலாளி.
இவர், நேற்று (நவ.,1) மாலை உத்திரமேரூர் – வந்தவாசி சாலையில், தண்டரை கிராமத்தில் உள்ள உறவினர் வீட்டிற்கு, ‘சூப்பர் எக்ஸ்.எல்.’ இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, அம்மையப்பநல்லுார் அருகே சென்றபோது, அவ்வழியே வந்த அடையாளம் தெரியாத வாகனம் இருசக்கர வாகனம் மீது மோதிவிட்டு நிற்காமல் சென்றது.
இதில், நிலை தடுமாறி விழுந்த பாலசுப்பிரமணியத்தை அப்பகுதியினர் மீட்டு செங்கல்பட்டு அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் வரும் வழியிலேயே உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.
இதுகுறித்து, பாலசுப்பிரமணியின் மகன் டில்லிபாபு அளித்த புகாரின்படி, உத்திரமேரூர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, விபத்து குறித்து விசாரிக்கின்றனர்.