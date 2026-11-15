மஞ்சள் நிறத்தில் குடிநீர் வினியோகம் காஞ்சிபுரத்தில் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி
மஞ்சள் நிறத்தில் குடிநீர் வினியோகம் காஞ்சிபுரத்தில் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி
UPDATED : நவ 13, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 13, 2026 07:28 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில் மஞ்சள் நிறத்தில் குடிநீர் வினியோகம் செய்ததால், பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். சுகாதாரமான குடிநீர் வழங்க மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வரதராஜ பெருமாள் கோவில் சுற்றுப்புற பகுதிகளுக்கு, யதோக்தகாரி கோவில் மேல்நிலை நீர் தொட்டியில் இருந்து குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது. இந்த தொட்டியில் இருந்து 23 மற்றும் 24வது வார்டுகள் வழியாக, சின்ன காஞ்சிபுரம் பகுதிகளுக்கு குடிநீர் செல்கிறது.
இந்நிலையில், நேற்று 23வது வார்டுக்கு உட்பட்ட மாகாளியம்மன் கோவில் தெரு, வரதராஜபுரம் தெரு, மாடவீதி உள்ளிட்ட தெருக்களில், மஞ்சள் நிறத்தில் குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்பட்டது. இதனால், குடிநீர் பிடிக்க வந்த பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
ஏற்கனவே, இப்பகுதிகளில் குடிநீர் முறையாக வினியோகம் செய்யப்படுவதில்லை என, புகார் எழுந்துள்ள நிலையில், தற்போது நிறம் மாறி தண்ணீர் வருவது கூடுதல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
குடிநீரில் மண் அல்லது துருப்பிடித்த துகள்கள் கலந்துள்ளதா, குழாய்களில் பழுது ஏற்பட்டுள்ளதா என்பதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும். குடிநீர் மாதிரிகளை சேகரித்து பரிசோதனை செய்வதுடன், பாதிப்புகளை சரிசெய்து சுகாதாரமான குடிநீர் வழங்க, மாநகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.