ரூ.40 கோடி செலவிட்டும் மஞ்சள் நீர் கால்வாய் பணிகள் அரைகுறை! கான்கிரீட் சுவரில் ஓட்டைகள்; கழிவுநீர் கலப்பால் சீர்கேடு
ரூ.40 கோடி செலவிட்டும் மஞ்சள் நீர் கால்வாய் பணிகள் அரைகுறை! கான்கிரீட் சுவரில் ஓட்டைகள்; கழிவுநீர் கலப்பால் சீர்கேடு
ADDED : நவ 13, 2026 07:40 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாநகரின் பழமையான நீர்வழித்தடமான மஞ்சள் நீர் கால்வாயை சீரமைக்க, 40 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இருப்பினும், பல இடங்களில் முறையாக சீரமைக்கப்படாமல் கால்வாய் மோசமான நிலையில் காட்சியளிக்கிறது. புதிதாக அமைக்கப்பட்ட கான்கிரீட் சுவர்களிலேயே ஓட்டைகள் ஏற்படுத்தி கழிவுநீர் விடப்படுவதால், சீரமைப்பு பணியின் நோக்கம் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் நகரின் முக்கிய நீர்வழித்தடங்களில் ஒன்றாக மஞ்சள் நீர் கால்வாய் விளங்குகிறது. மன்னர் ஆட்சி காலத்தில், நகரில் பெய்யும் மழைநீர் குடியிருப்பு பகுதிகளில் தேங்காமல் வெளியேறுவதற்காக இக்கால்வாய் உருவாக்கப்பட்டது.
புத்தேரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து வரும் நீர், கிருஷ்ணன் தெரு, பல்லவர்மேடு, காமராஜர் சாலை, ரெட்டிபேட்டை, திருக்காலிமேடு போன்ற பகுதிகள் வழியாக சென்று, நத்தப்பேட்டை ஏரியை அடையும் வகையில் நீர்வழித்தடம் அமைந்துள்ளது.
இந்த கால்வாய், 8 கி.மீ., நீளம் கொண்டது. இக்கால்வாய், நாளடைவில் குடியிருப்புகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களின் கழிவுநீர் கலக்கும் பாதையாக மாறியது.
பிளாஸ்டிக், குப்பை கழிவுகள், செடி, கொடிகள் வளர்ந்து நீரோட்டம் பாதிக்கப்பட்டது. இதனால், மழைக்காலங்களில் வெள்ளநீர் வெளியேறுவதிலும் சிக்கல் ஏற்பட்டு வருகிறது. இதையடுத்து, மஞ்சள் நீர் கால்வாயை சீரமைக்க, 40 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது.
கால்வாயின் இருபுறமும் கான்கிரீட் தடுப்புச்சுவர்கள் அமைத்தல், கழிவுநீர் கலப்பதை தடுத்தல், ஆக்கிரமிப்புகளை கட்டுப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பணிகள் திட்டத்தில் இடம்பெற்றன. இதற்காக, கூடுதலாக நிதி கோரியும் மாநகராட்சி சார்பில் கருத்துரு அனுப்பப்பட்டது.
ஆனால், 40 கோடி ரூபாய் செலவில் சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டும், கால்வாயின் நிலை முழுமையாக மாறவில்லை. பணிகள் பல இடங்களில் அரைகுறையாக உள்ளன. கற்களால் அமைக்கப்பட்ட தடுப்புச்சுவர்கள் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளன.
சில இடங்களில் கற்கள் பெயர்ந்து, கால்வாயின் கரைகள் சேதமடைந்து உள்ளன. புதிதாக அமைக்கப்பட்ட கான்கிரீட் சுவர்களிலும், ஆங்காங்கே ஓட்டைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு, அதன் வழியாக குடியிருப்புகளின் கழிவுநீர் கால்வாயில் கலக்கிறது.
இதனால், கால்வாயில் கழிவுநீர் தேங்கி துர்நாற்றம் வீசுவதுடன், கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி சுற்றுப்புற மக்களுக்கு சுகாதார பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயமும் உள்ளது. ஒருபுறம் பல கோடி ரூபாய் செலவில் கால்வாயை சீரமைக்கும் பணி; மறுபுறம் அதே கால்வாயில் கழிவுநீர் கலப்பதற்காக புதிய கான்கிரீட் சுவர்களில் ஓட்டைகள் ஏற்படுத்தப்படும் அவலம் தொடர்கிறது.
மேலும், சீரமைக்கப்படாத பகுதிகளில் பழைய கற்சுவர்கள் இடிந்து கிடப்பதால், கால்வாயின் முழு நீர்வழித்தடத்திலும் ஒரே மாதிரியான சீரமைப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
பருவமழை காலத்தில் மழைநீர் தடையின்றி வெளியேற வேண்டிய கால்வாய், கழிவுநீர் மற்றும் குப்பை கழிவுகள் தேங்கும் இடமாக மாறி வருவது வேதனை அளிப்பதாக, நகர மக்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.
எனவே, 40 கோடி ரூபாய் திட்டத்தின் கீழ் எந்தெந்த பகுதிகளில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன; ஒப்பந்தப்படி அனைத்து பணிகளும் முடிக்கப்பட்டுள்ளனவா; புதிய கான்கிரீட் சுவர்களில் ஓட்டைகள் ஏற்படுத்தி, கழிவுநீர் விடுவதை தடுக்க என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் வெளிப்படையாக தெரிவிக்க வேண்டும்.
மேலும், கால்வாயை முழுமையாக ஆய்வு செய்து, சேதமடைந்த சுவர்களை சீரமைத்து, கழிவுநீர் கலப்பதை நிரந்தரமாக தடுக்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.