/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ ஆட்டோ மோதி வாலிபர் பலி
ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:09 PM
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சென்னை: பைக்கில் சென்ற வாலிபர் ஆட்டோ மோதி உயிரிழந்தார்.
திருநீர்மலையைச் சேர்ந்தவர் ஆனந்தராஜ், 35. இவர் கடப்பேரில் வனப்பகுதி சாலையில், நேற்று முன்தினம் பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்தார்.
எதிரே வந்த ஆட்டோ மோதியதில் சம்பவ இடத்திலேயே ஆனந்தராஜ் பலியானார்.
படுகாயமடைந்த ஆட்டோ பயணியை, அவ்வழியே சென்றோர் மீட்டு தாம்பரம் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
விபத்து ஏற்படுத்திய ஆட்டோ ஓட்டுநரை, குரோம்பேட்டை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.