/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/மின்சார ரயில் மோதி வாலிபர் உயிரிழப்பு
ADDED : அக் 16, 2026 05:29 PM
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வாலாஜாபாத்: மின்சார ரயில் மோதிய விபத்தில், தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்ற சுதாகர், 38, என்பவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
வாலாஜாபாத் அடுத்த புளியம்பாக்கம் ஆதிவாசி குடியிருப்பு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சுதாகர். இவர், நேற்று காலை 7:15 மணிக்கு, வல்லப்பாக்கம் அருகே தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்றார்.
அப்போது, திருமால்பூரில் இருந்து சென்னை கடற்கரை ரயில் நிலையம் நோக்கி சென்ற மின்சார ரயில், சுதாகர் மீது மோதியது. இதில், சம்பவ இடத்திலேயே அவர் உயிரிழந்தார்.
தகவலறிந்து வந்த செங்கல்பட்டு ரயில்வே போலீசார், இறந்தவரின் உடலை மீட்டு, செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்து விசாரித்து வருகின்றனர்.