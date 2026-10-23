/உள்ளூர் செய்திகள்/கன்னியாகுமரி/14 வயது சிறுமி பலாத்காரம் தொழிலாளிக்கு 20 ஆண்டு
UPDATED : அக் 22, 2026 07:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:36 PM
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நாகர்கோவில்:
நாகர்கோவிலில் 14 வயது சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த தொழிலாளிக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து போக்சோ நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
மணவாளக்குறிச்சி கல்லத்தி விளையை சேர்ந்த தொழிலாளி ஹரிதாஸ் 56. இவரது வீட்டருகே உள்ள கோயிலுக்கு வந்து சென்ற பெண்ணுடன் ஹரிதாசுக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டது. அந்தப் பெண்ணின் வீட்டுக்கு ஹரிதாஸ் சென்றபோது அவரது 14 வயது மகள் தனியாக இருந்தார். அவரை ஹரிதாஸ் பலாத்காரம் செய்து மிரட்டல் விடுத்துள்ளார். இதுகுறித்து குளச்சல் அனைத்து மகளிர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து ஹரிதாசை கைது செய்தனர். வழக்கை நாகர்கோவில் போக்சோ நீதிமன்ற நீதிபதி சுந்தரையா விசாரித்தார். ஹரிதாசுக்கு 20 ஆண்டு சிறை தண்டனையும், ரூ.82,000 அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளித்தார்.