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/உள்ளூர் செய்திகள்/கன்னியாகுமரி/﻿ 100 அடி பள்ளத்தில் டூவீலருடன் விழுந்த 2 இளைஞர்கள் பலி

﻿ 100 அடி பள்ளத்தில் டூவீலருடன் விழுந்த 2 இளைஞர்கள் பலி

﻿ 100 அடி பள்ளத்தில் டூவீலருடன் விழுந்த 2 இளைஞர்கள் பலி

ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:50 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:50 AM

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நாகர்கோவில்: கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அஞ்சுகிராமம் அருகே நள்ளிரவில் 100 அடி ஆழ கல்குவாரி பள்ளத்தில் டூவீலருடன் விழுந்த 2 இளைஞர்கள் உயிரிழந்தனர்.

அஞ்சுகிராமம் அருகே மருங்கூரைச் சேர்ந்தவர்கள் இஞ்ஜினியரிங் பட்டதாரி நாகராஜன் 22. டிராவிட் 22. நண்பர்களான இருவரும் நேற்று முன்தினம் இரவு டூவீலரில் வெளியே சென்றனர். நாகராஜன் ஓட்டினார்.

நள்ளிரவில் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தபோது மருங்கூரில் இருந்து மயிலாடி நோக்கி செல்லும் ரோட்டில் விருசடி காலனி பகுதியில் கட்டுப்பாட்டை இழந்து அருகில் இருந்த கல்குவாரி பாறையில் டூவீலர் மோதியது. இதில் 100 அடி ஆழமுள்ள பள்ளத்தில் டூவீலருடன் இருவரும் விழுந்தனர். கன்னியாகுமரி, நாகர்கோவில் தீயணைப்பு வீரர்கள் கல்குவாரிக்குள் இறங்கி இருவரது உடல்களையும் மீட்டனர். அஞ்சுகிராமம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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