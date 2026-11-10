கன்னியாகுமரியில் 27 ரவுடிகள் கைது: பலர் மீது போலீசை வெட்ட முயன்றதாக வழக்கு
கன்னியாகுமரியில் 27 ரவுடிகள் கைது: பலர் மீது போலீசை வெட்ட முயன்றதாக வழக்கு
ADDED : நவ 10, 2026 05:38 PM
நாகர்கோவில்: தமிழகம் முழுதும் நடக்கும் தொடர் கொலைகள் எதிரொலியாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் போலீசார் நடத்திய வேட்டையில் 27 ரவுடிகள் கைது செய்யப்பட்டனர். பலர் மீது எஸ்.ஐ., மீது அரிவாளால் வெட்ட முயன்றதாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
தொடர் கொலைகள் மக்களிடம் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அசம்பாவிதங்களை தடுக்க போலீசார் தொடர் இரவு ரோந்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். நேற்று (நவ.,9) இரவு முழுதும் நடந்த சோதனையில் 27 ரவுடிகள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
நாகர்கோவில் அருகே வடலிவிளை சாந்தபுரம் அருள் 27, பருத்தி விளையை பாபு 36, ஆகியோர் சாக்கு பையுடன் நின்றனர். அவர்களை போலீசார் விசாரித்த போது திடீரென அரிவாளை எடுத்து எஸ்.ஐ.,யை வெட்ட முயன்றனர். இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனர்.
தென் தாமரை குளம் அருகே முகிலன் குடியிருப்பு பகுதியில் ரோட்டில் அரிவாளுடன் நின்று பொதுமக்களை அச்சுறுத்திய ஸ்ரீ பால ராமச்சந்திரன் என்ற கண்ணன் 33, அகஸ்தீஸ்வரம் முத்து என்ற முத்துக்குமார் 38, கைது செய்யப்பட்டனர். இவர்கள் நால்வரும் சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகள்பட்டியலிலும் உள்ளனர்.
கன்னியாகுமரி, சுசீந்திரம், அஞ்சு கிராமம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் பகுதிகளில் சரித்திர பதிவேடு பட்டியில் உள்ள ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
போலீசை வெட்ட முயன்றதாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். மற்றவர்கள் ஜாமினில் விடுவிக்கப்பட்டனர். இரவு ரோந்து பணி தொடரும் என போலீசார் தெரிவித்தனர்.