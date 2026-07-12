போதை தலைக்கேறி அநாகரிகம் பெண் உட்பட 4 பேர் சிக்கினர்
போதை தலைக்கேறி அநாகரிகம் பெண் உட்பட 4 பேர் சிக்கினர்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:50 PM
நாகர்கோவில்: திற்பரப்பு அருவி அருகே, மதுபோதையில் சாலையில் மட்டையாகி அநாகரிகமாக நடந்த, இளம்பெண், 3 வாலிபர்களிடம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், திற்பரப்பு அருவி அருகே, நேற்று முன்தினம் மாலை, 3 வாலிபர்கள் மற்றும் ஓர் இளம்பெண், மதுபோதையில் உளறியபடி தரையில் கிடந்தனர். இளம்பெண்ணை கட்டிப்பிடிப்பது போன்ற அநாகரிக செயல்களில், அந்த வாலிபர்கள் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, அவ்வழியே வந்த கடையாலுமோடு பெண் போலீஸ் ஏட்டு பிரேமலதா, அவர்கள் அருகில் சென்றதும், சுதாரித்த ஒரு வாலிபர் ஓட்டம் பிடித்தார். மற்ற மூவரையும், அருமனை போலீஸ் உதவியுடன் குழித்துறை மற்றும் ஆசாரிப்பள்ளம் மருத்துவமனைக்கு பிரேமலதா அனுப்பி வைத்தார்.
விசாரணையில், போதையில் கிடந்த வாலிபர்கள், கன்னியாகுமரி, தென்காசி மாவட்டங்களை சேர்ந்தவர்கள் என்பதும், இளம்பெண் புதுக்கோட்டையை சேர்ந்தவர் என்பதும், சென்னையில் பணிபுரிவதும், சுற்றுலாவுக்காக திற்பரப்புக்கு வந்ததும் தெரியவந்தது. அவர்களிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடக்கிறது.