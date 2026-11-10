கூட்டுறவு வங்கி லாக்கரில் 50 சவரன் நகைகள் மாயம்

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ADDED : நவ 09, 2026 11:06 PM
நாகர்கோவில்: நாகர்கோவில்அருகே கூட்டுறவு வங்கி லாக்கரில் இருந்த, 50 சவரன் நகைகள் மாயமானது தொடர்பாக, போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், நாகர்கோவில் தட்டான்விளையைச் சேர்ந்தவர் அரவிந்த் குமார், 32. கொச்சியில் ஐ.டி., நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகிறார். இவர், தன் பெயரில் மறவன் குடியிருப்பு பகுதியில் உள்ள தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் கணக்கு தொடங்கி, அங்குள்ள லாக்கரில், 50 சவரன் தங்க நகைகளை வைத்திருந்தார்.
தீபாவளி மற்றும் உறவினர் திருமண நிகழ்ச்சிக்காக நகையை எடுக்க நவ., 7ல் கூட்டுறவு கடன் சங்க அலுவலகத்திற்கு சென்றார். அப்போது, லாக்கரில் நகைகள் இல்லை.
இதுகுறித்து வங்கி மேலாளர் உள்ளிட்ட அலுவலர்களிடம் கேட்டபோது, உரிய பதில் கிடைக்கவில்லை என, அரவிந்த் குமார் குற்றம் சாட்டினார். கோட்டார் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, கூட்டுறவு கடன் வங்கி ஊழியர்களிடம் விசாரித்து வருகின்றனர்.