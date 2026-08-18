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﻿ பள்ளியில் மது அருந்திய மாணவிகள்; தலைமை ஆசிரியை இடமாற்றம்

﻿ பள்ளியில் மது அருந்திய மாணவிகள்; தலைமை ஆசிரியை இடமாற்றம்

ADDED : ஆக 15, 2026 06:17 AM

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ADDED : ஆக 15, 2026 06:17 AM

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நாகர்கோவில்: கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தக்கலை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் இரண்டு மாணவிகள் மது அருந்திய சம்பவத்தில் தலைமை ஆசிரியை இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார். மாணவிகளுக்கு டி.சி., கொடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

தக்கலை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் இரண்டு மாணவிகள் மது அருந்துவது போன்ற வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியானது. போதைக்கு எதிராக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கை எடுத்து வரும் நிலையில் பள்ளி வளாகத்திலேயே மாணவிகள் மது அருந்திய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

கன்னியாகுமரி எஸ்.பி., ஸ்டாலின் நேற்று பள்ளியில் விசாரணை நடத்தினார். இதற்கிடையில் அப்பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியை பிரமிளா இவாஞ்சலின் வடசேரியில் உள்ள அரசு பள்ளிக்கு மாற்றப்பட்டார். அவரிடம் விளக்கம் கேட்கப்பட்டுள்ளதாக முதன்மை கல்வி அலுவலகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

மேலும் மது அருந்திய வீடியோவில் இருந்த இரண்டு மாணவிகளின் பெற்றோருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு அவர்களது டி.சி.,யை வாங்கி செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அந்த இரண்டு மாணவிகளும் நேற்று பள்ளிக்கு வரவில்லை.

இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்யப்படவில்லை என்று தக்கலை போலீசார் தெரிவித்தனர்.

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