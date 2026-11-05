டிரஸ்ட் நடத்திய ஆஸ்திரிய நாட்டு நிர்வாகி சாவு

UPDATED : நவ 04, 2026 01:41 PM
ADDED : நவ 04, 2026 01:37 PM
நாகர்கோவில்: நாகர்கோவிலில் டிரஸ்ட் நடத்தி வந்த ஆஸ்திரியா நாட்டைச் சேர்ந்த நிர்வாகி உயிரிழந்தார்.
ஆஸ்திரியா நாட்டைச் சேர்ந்தவர் தாமஸ் கோரஸ்டன்ஸ்கி. 60. கடந்த 2004 - ம் ஆண்டு சுனாமிக்கு பின் கடலோர கிராம மக்களுக்கு உதவும் வகையில் டிரஸ்ட்டை தொடங்கி அதன் தலைமை நிர்வாகியாக செயல்பட்டு வந்தார். இதன் அலுவலகம் செத்தவிளை பகுதியில் உள்ளது.
2019 கொரோனா காலத்தில் ஆஸ்திரியா சென்றார். கடந்த செப்டம்பரில் ஒரு வருட விசாவில் மீண்டும் இந்தியா வந்தார். கடந்த மாதம் மூன்றாம் தேதி நாகர்கோவில் மீனாட்சிபுரம் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து கன்னியாகுமரிக்கு அரசு விரைவு பஸ்சில் சென்று கொண்டிருந்த போது இவர் வைத்திருந்த பெரிய பை பயணிகளுக்கு இடையூறாக இருந்ததை கண்டித்த போது பயணிகளை அவதுாறாக திட்டி உள்ளார். இதனால் பயணிகள் இவரை தாக்கியதில் கண்ணாடி இடித்து தலையில் காயம் ஏற்பட்டது. அதில் விளவங்கோட்டை சேர்ந்த பாபு உள்ளிட்டோர் மீது கோட்டார் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இந்நிலையில் கடந்த நான்கு நாட்களாக தாமஸ்கோரஸ்டன்ஸ்கி சொத்த விளையில் உள்ள தனது அலுவலகத்தில் இருந்து வெளியே வரவில்லை. அவர் வளர்த்து வந்த நாய்கள் குரைத்துக் கொண்டே இருந்தது. அப்பகுதி மக்கள் சுசீந்திரம் போலீசாருக்கு தெரிவித்தனர். போலீசார் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்றபோது அவர் இறந்து கிடந்தார். இறப்புக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடக்கிறது.