கைதி அடித்துக்கொலை குற்ற பத்திரிகையில் ‘பகீர்’

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ADDED : அக் 12, 2026 11:36 PM
நாகர்கோவில்: நாகர்கோவில் சிறையில் விசாரணை கைதி சபரி வர்மன், 34, அடித்து கொல்லப்பட்ட வழக்கில், போலீசார், 1,200 பக்க குற்ற பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், ஈத்தங்காடை சேர்ந்த மாற்றுத் திறனாளி சபரிவர்மன், கடந்த ஜூலையில், நாகர்கோவில் கிளை சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். சிறையில் அவர் உயிரிழந்தார். சிறை காவலர்கள் அடித்து கொன்று விட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இந்த வழக்கு தொடர்பாக, நாகர்கோவில் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில், 1,200 பக்க குற்றப்பத்திரிகையை போலீசார் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
அதில், ‘சிறையில் சபரிவர்மன், மனைவி, குழந்தைகளை பார்க்க வேண்டும் என, சத்தம் போட்டுள்ளார். சிறை வார்டன், சபரிவர்மனை தாக்கி உள்ளார். அவருடன் சேர்ந்து, ‘சத்தம் போடாதே’ என, 8 கைதிகளும் அடித்துள்ளனர். அவரின் லுங்கியை கிழித்து, சபரிவர்மனின் கை, கால்களை கட்டி வைத்து தாக்கியதில், அவர் உயிரிழந்துள்ளார்’ என, கூறப்பட்டுள்ளது.