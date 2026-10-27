கேரள உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சரை வீட்டுக்கு நடக்க வைத்த பா.ஜ.,வினர்
கேரள உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சரை வீட்டுக்கு நடக்க வைத்த பா.ஜ.,வினர்
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 07:14 PM
நாகர்கோவில்:
திருவனந்தபுரத்தில் மாநில உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் ஷாஜியின் காரை பா.ஜ., இளைஞர் அணியினர் வழி மறித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதை தொடர்ந்து ஆட்டோவில் செல்ல முயன்றார். அதையும் தடுத்ததால் அமைச்சர் ஷாஜி நடந்தே வீட்டுக்கு சென்றார்.
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா சமீபத்தில் கேரளாவுக்கு வந்த போது அவருக்கு காங்கிரசார் கருப்பு கொடி காண்பித்தனர். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பா.ஜ., வினர் சில நாட்களாக முதல்வர், அமைச்சர்களின் வாகனங்களை வழி மறித்தும், கருப்பு கொடி காண்பித்தும் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். காங்., அலுவலகங்களுக்கு தீ வைத்தும், கல் வீசியும் பா.ஜ.,வினர் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
நேற்று முன்தினம் இரவு கேரள உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் ஷாஜி தலைமை செயலகத்திலிருந்து தன் வீட்டுக்கு காரில் புறப்பட்டார். வழியில் திடீரென பா.ஜ., இளைஞர் அமைப்பான யுவமோர்சா தொண்டர்கள் அமைச்சர் ஷாஜி காரை வழிமறித்தனர். இதையடுத்து அமைச்சர் ஷாஜி காரில் இருந்து இறங்கி ஆட்டோவில் செல்ல முயன்றார். ஆனால் ஆட்டோவையும் பா.ஜ.,தொண்டர்கள் மறித்ததால் வேறு வழி இல்லாமல் அமைச்சர் வீட்டுக்கு நடந்து சென்றார்.
இந்த சம்பவத்தால் அப்பகுதியில் திடீர் பதட்டம் ஏற்பட்டது. இது தொடர்பாக திருவனந்தபுரம் கண்டோன்மென்ட் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்ய நடவடிக்கை எடுத்தனர். ஆனால் வழக்கு தேவை இல்லை என அமைச்சர் ஷாஜி கூறினார். அதை ஏற்க மறுத்த போலீசார் தாமாகவே முன்வந்து யுவமோர்ச்சா தொண்டர்கள் மீது ஜாமினில் வெளிவர முடியாத பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.