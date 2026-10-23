தடீர் விடுமுறையால் பள்ளிகளில் வீணாகும் காலை உணவு: வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வகுக்க கோரிக்கை
தடீர் விடுமுறையால் பள்ளிகளில் வீணாகும் காலை உணவு: வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வகுக்க கோரிக்கை
UPDATED : அக் 22, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:07 PM
நாகர்கோவில்:
தமிழகத்தில் காலை உணவு திட்டத்தின் கீழ் தினமும் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு உணவு வழங்கப்படுகிறது. பல நேரங்களில் கனமழை காரணமாக பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படும் போது உணவு வீணாகிறது. எனவே இதை தடுக்க அரசு உரிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வகுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்துள்ளது.
மழை விடுமுறை விட வாய்ப்புள்ள சமயங்களில் உணவு சமைக்கும் நேரத்தை மாற்றியமைக்க அரசு அனுமதி வழங்கலாம். திடீர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டாலும் சமைத்த உணவு வீணாகாமல் அருகிலுள்ள அரசு மருத்துவமனை, முதியோர் இல்லங்கள், ஆதரவற்றோர் காப்பகங்கள், துாய்மை பணியாளர்களுக்கு வழங்குவதற்கு தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு அதிகாரம் வழங்கலாம். தொடக்கப் பள்ளிகளுக்கு அருகிலேயே பெரும்பாலான மாணவர்களின் வீடு அமைந்திருக்கும் என்பதால் பெற்றோரிடம் உணவை வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்யலாம். மழை காலங்களில் மொத்த தேவையில் 50 சதவீத அளவிற்கு உணவு சமைத்து வருகைக்கு ஏற்ப கூடுதலாக சமைக்கும் முறையை அமல்படுத்தலாம். இதுகுறித்து அரசு உரிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வகுக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.