யூடியூபர் மதுமிதா மீதான வழக்கு திருநெல்வேலிக்கு மாற்றம்
யூடியூபர் மதுமிதா மீதான வழக்கு திருநெல்வேலிக்கு மாற்றம்
UPDATED : அக் 09, 2026 07:42 PM
ADDED : அக் 09, 2026 07:37 PM
நாகர்கோவில்: நாகர்கோவிலைச் சேர்ந்த பெண் யூடியூபர் மதுமிதா மீதான நகை திருட்டு வழக்கு திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு மாற்றப்பட்டது.
நாகர்கோவில் அருகே தம்மத்துக்கோணத்தை சேர்ந்த யூடியூபர் மதுமிதா. இவர் பணக்கட்டுகளை வாரி இறைத்தும் ஏராளமான நகைகள் அணிந்தும் வீடியோ வெளியிட்டு வந்தார். இந்நிலையில் அவரது வீட்டில் செப்., 24- ல் 118 பவுன் நகைகள் கொள்ளை அடிக்கப்பட்டது. இது தொடர்பாக நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இந்நிலையில் திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டையைச் சேர்ந்த காண்ட்ராக்டர் பேச்சிமுத்து என்பவர் கொடுத்த புகாரில் 2022 - ல் மதுமிதா தன்னுடன் காரில் பயணித்த போது ஐந்து பவுன் நகையை திருடியதாக குற்றம் சாட்டியிருந்தார். அதன் பேரில் ராஜாக்கமங்கலம் போலீசார் விசாரித்து மதுமிதா மீது வழக்கு பதிவு செய்தனர். சம்பவம் நடந்த இடம் திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்குட்பட்டது என்பதால் பாளை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு இவ்வழக்கு நேற்று மாற்றப்பட்டது. வழக்கு ஆவணங்கள் திருநெல்வேலி போலீசாரிடம் நேற்று ஒப்படைக்கப்பட்டன.