போதையில் போலீஸ் எஸ்.ஐ., மீது கார் ஏற்ற முயற்சி கல்லூரி பேராசிரியர் கைது
போதையில் போலீஸ் எஸ்.ஐ., மீது கார் ஏற்ற முயற்சி கல்லூரி பேராசிரியர் கைது
UPDATED : அக் 20, 2026 04:29 PM
ADDED : அக் 20, 2026 04:24 PM
நாகர்கோவில்: நாகர்கோவில் அருகே வாகன சோதனையின் போது போதையில் எஸ்.ஐ., மீது கார் ஏற்றி கொல்ல முயன்ற கல்லுாரி பேராசிரியர் கைது செய்யப்பட்டார்.
நாகர்கோவில் போக்குவரத்து இன்ஸ்பெக்டர் அசோக் தலைமையில் வடசேரி பகுதியில் வாகன தணிக்கை நடந்தது. அவ்வழியாக வந்த காரை சோதனை செய்தபோது அதனை ஓட்டி வந்த கல்லுாரி பேராசிரியரான சாமுவேல் 35, மது போதையில் இருந்தது தெரியவந்தது. இதைத்தொடர்ந்து அவருக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
தான் அவசரமாக செல்ல வேண்டும் என்று கூறி சாமுவேல் தகராறில் ஈடுபட்டார் ஆனால் கார் இனி செல்ல அனுமதிக்க முடியாது என்று போலீசார் கூறினர். அதை பொருட்படுத்தாமல் காரைவேகமாக ஓட்டி சென்றார். எஸ்.ஐ., அசோக் பைக்கில் காரை பின்தொடர்ந்து சென்று வெட்டுர்ணிமடம் அருகே ‘ஓவர்டேக்’ செய்த போது அவர் மீது காரை ஏற்ற முயன்றார். பைக்கில் இருந்து அசோக் குதித்ததால்உயிர் தப்பினார்.
சாமுவேலை கைது செய்த வடசேரி போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.