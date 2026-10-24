உதவி இயக்குனருக்கு வெட்டு

UPDATED : அக் 12, 2026 06:02 PM
ADDED : அக் 12, 2026 05:59 PM
நாகர்கோவில்:கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற சினிமா படப்பிடிப்பின் இறுதி நாளில் உதவி இயக்குனரை பைக்கில் வந்தவர் அரிவாளால் வெட்டினார்.
'அல்மோஸ்ட் நல்லவன் ' என்ற சினிமா படப்பிடிப்பு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் தோவாளை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் நடைபெற்றது. அதன் உதவி இயக்குனர் மற்றும் மேலாளராக புதுக்கோட்டை மாவட்டம் சூரப்பள்ளம் புதிய சந்தையைச் சேர்ந்த கார்த்திகேயன் 45, பணியாற்றி வருகிறார். படப்பிடிப்பு நிறைவு பெற்ற நிலையில் நேற்று காலை படப்பிடிப்பு குழுவினர் சொந்த ஊருக்கு செல்ல தயாராகிக் கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது தோவாளை பைபாஸ் ரோட்டில் நின்று கொண்டிருந்த கார்த்திகேயனை , மோட்டார் பைக்கில் வந்த ஒருவர் அரிவாளால் சரமாரியாக வெட்டினார். எனது அக்காவிடம் பேசுவாயா என்று கூறியபடியே வெட்டியதாக கூறப்படுகிறது. இதில் பலத்த காயமடைந்த அவரை ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அவர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் உள்ளார்.
அப்பகுதியில் உள்ள சி.சி.டி.வி. கேமரா காட்சிகளின் படி வெட்டிய இளைஞரை கண்டுபிடிக்க போலீசார் முயன்று வருகின்றனர். அவர் ஹெல்மெட் அணிந்திருந்ததால் அடையாளம் காணுவதில் சிரமம் உள்ளதாக போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆரல்வாய் மொழி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.