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﻿ குமரி வடிவீஸ்வரம் பெரிய தெருவில் டி.வி.ஆர்., நினைவு நாள் அனுசரிப்பு

﻿ குமரி வடிவீஸ்வரம் பெரிய தெருவில் டி.வி.ஆர்., நினைவு நாள் அனுசரிப்பு

ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:04 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:04 AM

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நாகர்கோவில்: கன்னியாகுமரி மாவட்டம், வடிவீஸ்வரம் பெரிய தெருவில், தினமலர் நிறுவனர் டி.வி.ஆர்., 42-வது ஆண்டு நினைவு நாள் அனுஷ்டிக்கப்பட்டது.

தினமலர் நாளிதழ் நிறுவனர் டி.வி.ஆர்., வடிவீஸ்வரம் பெரிய தெருவை பூர்வீகமாகக் கொண்டவர். இங்கிருந்துதான் தினமலர் நாளிதழை திருவனந்தபுரத்தில் ஆரம்பித்து, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை தாய் தமிழகத்துடன் இணைக்கவும், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு ரயில் வரவும் அரும்பாடுபட்டார்.

அவரது, 42-வது நினைவு நாள் வடிவீஸ்வரம், பெரிய தெரு குடியிருப்போர் நலச்சங்கம் சார்பில், நேற்று அனுஷ்டிக்கப்பட்டது. டி.வி.ஆர்., இல்லம் முன் வைக்கப்பட்டிருந்த படத்திற்கு, நாகர்கோவில் மாநகராட்சி தி.மு.க., மேயர் மேரி பிரின்ஸி லதா, மலரஞ்சலி செலுத்தினார்.

சங்கத்தலைவர் சுப்பிரமணியம் தலைமை வகித்தார். துணைத் தலைவர் ராஜ்மோகன் முன்னிலை வகித்தார். இதில், பொதுமக்கள் பலரும் பங்கேற்றனர்.

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