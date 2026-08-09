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﻿ மகளை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து பிறருக்கும் தாரை வார்த்த தந்தை

﻿ மகளை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து பிறருக்கும் தாரை வார்த்த தந்தை

ADDED : ஆக 09, 2026 05:31 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 05:31 AM

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திருவனந்தபுரம்: கேரள மாநிலம் பத்தனம்திட்டா அருகேவுள்ள ஒரு அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவி சில நாட்களுக்கு முன் தனது தோழிகளிடம் தன்னை தன் தந்தையே பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாகவும், வேறு சிலர் பலாத்காரம் செய்ய தந்தை துணையாக இருந்ததாகவும் கூறினார்.

இதை கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த சக மாணவிகள் தலைமையாசிரியையிடம் விவரத்தை கூறினர்.

இதுகுறித்து மலையாளப்புழா போலீசுக்கு தகவல் கொடுக்கப்பட்டது. போலீசார் மாணவியிடம் தனியாக விசாரணை நடத்தினர். அப்போது 11 வயது முதலே தந்தை உட்பட பலர் பலாத்காரம் செய்ததை கண்ணீருடன் கூறினார்.

மலையாளப்புழா போலீஸ் சரகத்திற்கு உட்பட்ட ஆறு இடங்களிலும், பெருநாடு போலீஸ் சரகத்திற்கு உட்பட்ட ஒரு இடத்திலும் வைத்து சிறுமி பலாத்காரம் செய்யப்பட்டதும் தெரியவந்தது.

இதையடுத்து ஏழு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன.

இதன் பேரில் ஸ்ரீகுமார் 63. கோபாலகிருஷ்ண பிள்ளை 62, ஸ்ரீஜித்ஸ் 44, அஜிகுமார் 52 ஆகிய நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். இதற்கிடையில் மாணவியின் தந்தை வெளிநாடு சென்று விட்டார்.

அவரை கேரளாவுக்கு வரவழைத்து கைது செய்ய நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.

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