கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் 17.15 கோடி ரூபாய் மோசடி நான்கு பேர் கைது
கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் 17.15 கோடி ரூபாய் மோசடி நான்கு பேர் கைது
UPDATED : நவ 16, 2026 10:09 PM
ADDED : நவ 16, 2026 10:06 PM
நாகர்கோவில்: கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் ஊட்டுவாழ்மடம் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் 17.15 கோடி ரூபாய் கையாடல் செய்ததாக முன்னாள் செயலாளர் உட்பட நான்கு பேரை பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர்.
இந்த தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் 2014 முதல் செயலாளராக பணியாற்றி வந்தவர் தேவசாம் பால்ராஜ் 64. உதவி செயலாளர்களாக வடசேரியைச் சேர்ந்த நடராஜ் 63, புத்தேரியை சேர்ந்த பூதலிங்கம் பிள்ளை 63, ஆகியோரும், எழுத்தராக விஜயகுமாரி 68 என்பவரும் பணியாற்றி வந்தனர். இவர்கள் கடன் வழங்குவதில் பல்வேறு முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டதாக பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசுக்கு புகார்கள் வந்தது.
விசாரணையில் இவர்கள் 2014 முதல் 2024 வரையிலான காலகட்டத்தில் விவசாய கடன், பயிர் கடன், சுய உதவி குழு கடன் ஆகியவற்றின் கணக்குகளில் தில்லுமுல்லு செய்து 17.15 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்தது தெரியவந்தது. நான்கு பேரும் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்தி சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.