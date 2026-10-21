தற்காலிக செவிலியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்யும் அரசாணை 2 வாரத்தில் வெளியீடு: அமைச்சர் அருண்ராஜ் தகவல்
தற்காலிக செவிலியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்யும் அரசாணை 2 வாரத்தில் வெளியீடு: அமைச்சர் அருண்ராஜ் தகவல்
UPDATED : அக் 16, 2026 07:15 PM
ADDED : அக் 16, 2026 07:10 PM
நாகர்கோவில்: தற்காலிக செவிலியர்களை பணி நிரந்தரச் செய்யும் அரசாணை இன்னும் இரண்டு வாரங்களில் வெளியிடப்படும் என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் கூறினார் .
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ஆய்வு செய்த பின்னர் அவர் நிருவர்களிடம் கூறியதாவது:
நீதிமன்றத்தில் உள்ள தடையாணை காரணமாக செவிலியர் உதவியாளர் காலி பணியிடங்களுக்கான பணி நியமன ஆணை வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. சட்டரீதியாக அந்த பிரச்னை சரி செய்யப்பட்டு வருகிறது. தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு அரசு நிர்ணயித்த கட்டணத்தை விட கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்க கூடாது.
சென்னையில் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் நான்கரை ஆண்டுகளுக்கு பதிலாக 5 ஆண்டுகளுக்கான கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டதாக வந்த புகாரின் பேரில் மருத்துவ கல்லூரி இயக்க கத்தில் விசாரணை நடத்தப்பட்டு முதற்கட்டமாக உண்மை கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது போன்ற முறை கேடுகள் குறித்து மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் தைரியமாக புகார் அளிக்கலாம். கடந்த ஆட்சி காலத்தில் மருத்துவர் பணியிடங்கள் கூடுதலாக உருவாக்கப்படாததால் மாவட்டங்களுக்கிடையே நிலவிய ஏற்றத்தாழ்வை சரி செய்ய தேவைக்கு அதிகமாக உள்ள இடங்களில் இருந்து மருத்துவர்கள் மறுபகிர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.
விரைவில் புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட உள்ள மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் பற்றாக்குறை உள்ள இடங்களில் நியமிக்கப்படுவார்கள். குமரி மாவட்டத்தில் மருத்துவக் கழிவுகள் மறுசுழற்சிக்கு அனுப்பப்படாமல் வளாகத்திற்குள்ளே குழி தோண்டி புதைக்கப்படுவதாக எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டு குறித்து ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். குமரி மாவட்டத்தில் பயனாளிகளின் எண்ணிக்கையை ஆய்வு செய்து தேவைக்கேற்ப பெட் ஸ்கேன் வசதி ஏற்படுத்தப்படும்.
கொளத்தூர் எம்.எல்.ஏ., பாபு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். அவரது உடல் நிலையில் நாளுக்கு நாள் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு வருகிறது. அவர் விரைவில் நலமுடன் வீடு திரும்புவார்.
தற்காலிகச் செவிலியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்யும் கோரிக்கையின்படி முதற் கட்டமாக 2500 செவிலியர்களை நிரந்தரம் செய்வதற்கான அரசாணை இன்னும் இரண்டு அல்லது மூன்று வாரங்களில் வெளியிடப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார். சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் உடனிருந்தார்.