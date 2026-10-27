நீதிமன்றத்திற்கு வந்த மனைவியை வெட்டிய கணவன் கைது

UPDATED : அக் 27, 2026 06:25 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:25 PM
நாகர்கோவில்:
கன்னியாகுமரியில் விவாகரத்து வழக்கில் ஆஜராக நீதிமன்றம் வந்த மனைவியை அரிவாளால் வெட்டிய கணவனை போலீசார் கைது செய்தனர்.
தக்கலை அருகே காஞ்சிரத்து கோணத்தை சேர்ந்தவர் வின்சென்ட் ராஜ் 43. வெளிநாட்டில் பணிபுரிந்தார். இவரது மனைவி ஜெர்லின் பிரேமா 37. இவர்களுக்கு நான்கரை வயதில் மகன் உள்ளார். வின்சென்ட் ராஜ் ஊருக்கு வரும்போது மது அருந்திவிட்டு சண்டை போட்டதால், ஜெர்லின் பிரேமா தாய் வீட்டுக்கு சென்றார். தொடர்ந்து ஜெர்லின் பிரேமா விவாகரத்து கேட்டு தக்கலை நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த வழக்கில் விசாரணை நடக்கிறது. நேற்று விசாரணைக்காக ஜெர்லின் பிரேமா நீதிமன்றம் வந்தார். அப்போது டூவீலரில் அங்கு வந்த வின்சென்ட் ராஜ், ஜெர்லின் பிரேமாவை விரட்டி சரமாரியாக வெட்டினார். இதில் அவர் படுகாயமடைந்தார். அங்கிருந்த வழக்கறிஞர்கள் வின்சென்ட் ராஜை பிடித்து தக்கலை போலீசில் ஒப்படைத்தனர். விசாரணையில் வின்சென்ட் ராஜ் மீது மேலும் ஒரு கொலை வழக்கு இருப்பது தெரியவந்தது. அவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
நீதிமன்ற வளாகத்தில் நேற்று போதிய போலீஸ் பாதுகாப்பு இல்லை எனக்கூறி வழக்கறிஞர்கள் பணிகளை புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.