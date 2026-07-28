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﻿ கனிமவள லாரிகளுக்கு தடை உரிமையாளர்கள் போராட்டம்

﻿ கனிமவள லாரிகளுக்கு தடை உரிமையாளர்கள் போராட்டம்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:47 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:47 AM

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நாகர்கோவில்: கேரளாவுக்கு கனிமவளம் கொண்டு செல்லும் டிப்பர் லாரிகளால், அதிக விபத்துகள் ஏற்பட்ட நிலையில், கன்னியாகுமரி மாவட்ட நிர்வாகமும் போலீசும் இணைந்து, லாரிகள் ஓட தடை விதித்தன.

அனுமதி சீட்டு இல்லாமலும், போலி முகவரியிலும் கனிம வளங்கள் கொண்டு சென்றதால், டாரஸ் லாரிகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். தற்போது, முற்றிலும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால், டிப்பர் லாரிகளை ஓட்ட முடியாத நிலை உள்ளது.

தடையை கண்டித்து, கலெக்டர் அலுவலகத்தில், லாரிகளை ஒப்படைக்கும் போராட்டம் நடத்தப்போவதாக அவற்றின் உரிமையாளர்கள் நேற்று அறிவித்திருந்தனர்.

கேரளாவிலிருந்து குமரி மாவட்டத்திற்குள் டிப்பர் லாரிகள் வராமல் இருப்பதற்கு, சோதனை சாவடியில் நுாற்றுக்கணக்கான போலீசார் குவிக்கப்பட்டிருந்தனர்.

இந்நிலையில், டிப்பர் லாரி உரிமையாளர்கள், டிரைவர்கள் களியக்காவிளையை ஒட்டி, கேரள மாநில பகுதியில் சாலையில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு, தங்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாக கூறினர்.

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