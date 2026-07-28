குமரியில் கனிம வள டிப்பர் லாரிகளுக்கு தடை உரிமையாளர்கள், டிரைவர்கள் போராட்டம்
குமரியில் கனிம வள டிப்பர் லாரிகளுக்கு தடை உரிமையாளர்கள், டிரைவர்கள் போராட்டம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:51 AM
நாகர்கோவில் -: கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் டிப்பர் லாரிகள் ஓட தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் லாரிகளை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்கும் போராட்டம் அறிவித்த உரிமையாளர்கள், டிரைவர்கள் நேற்று களியக்காவிளை அருகே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கேரளாவுக்கு கனிம வளம் கொண்டு செல்லும் டிப்பர் லாரிகளால் அதிக விபத்துகள் ஏற்பட்ட நிலையில் மாவட்ட நிர்வாகமும் போலீசும் இணைந்து லாரிகள் ஓட தடை விதித்தன.
அனுமதி சீட்டு இல்லாமலும், போலி முகவரியிலும் கனிம வளங்கள் கொண்டு சென்றதால் டாரஸ் லாரிகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். தற்போது முற்றிலும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் டிப்பர் லாரிகளை ஓட்ட முடியாத நிலையுள்ளது.
தடையை கண்டித்து நேற்று கலெக்டர் அலுவலகத்தில் லாரிகளை ஒப்படைக்கும் போராட்டம் நடத்தப்போவதாக அதன் உரிமையாளர்கள் அறிவித்திருந்தனர்.
இதைத்தொடர்ந்து கலெக்டர் அலுவலகத்திலும், கேரள- தமிழக எல்லையான களியக்காவிளையிலும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது.
கேரளாவிலிருந்து டிப்பர் லாரிகள் குமரி மாவட்டத்திற்குள் வராமல் இருப்பதற்கு சோதனை சாவடியில் நூற்றுக்கணக்கான போலீசார் குவிக்கப்பட்டிருந்தனர்.
இந்நிலையில் டிப்பர் லாரி உரிமையாளர்கள் மற்றும் டிரைவர்கள் களியக்காவிளையை ஒட்டி கேரள மாநில பகுதியில் ரோட்டில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதனால் இருபுறங்களிலும் வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றன. டிப்பர் லாரிகளை இயக்க போலீசார் தடை செய்துள்ளதால் தங்களது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக டிப்பர் லாரி உரிமையாளர் சங்கத்தினர் தெரிவித்தனர்.
போராட்டம் எதிரொலியாக மாவட்ட எல்லையில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப் பட்டுள்ளது.