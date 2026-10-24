யூடியூபர் மதுமிதா வீட்டுக்கு பூட்டு விசாரணைக்கு சென்ற போலீசார் குழப்பம்
யூடியூபர் மதுமிதா வீட்டுக்கு பூட்டு விசாரணைக்கு சென்ற போலீசார் குழப்பம்
UPDATED : அக் 06, 2026 10:10 PM
ADDED : அக் 06, 2026 05:56 PM
நாகர்கோவில்:
திருநெல்வேலி காண்ட்ராக்டர் புகாரில் நாகர்கோவிலை சேர்ந்த யூடியூபர் மதுமிதா மீது நகை பறிப்பு வழக்கு பதிவான நிலையில், அவரது வீடு பூட்டப்பட்டுள்ளது. விசாரணைக்காக மதுமிதா வீட்டுக்கு சென்ற போலீசார், அவரை தொடர்புகொள்ள முடியாமல் குழப்பமடைந்தனர்.
நாகர்கோவில் அருகே தம்பத்துக்கோணத்தை சேர்ந்தவர் மதுமிதா. இவர் அதிகமான நகைகள் அணிந்தும், கட்டுக்கட்டாக பணத்தை அள்ளிச்செல்வது போன்ற வீடியோக்களையும் யூடியூபில் பதிவேற்றினார். 4.86 லட்சம் பேர் யூடியூபில் இவரை பின் தொடர்கின்றனர்.
செப்.24-ம் தேதி இவரது வீட்டில் 118 பவுன் தங்க நகை கொள்ளையடிக்கப்பட்ட வழக்கில் 4 பேர் கைதாகினர்.
இந்நிலையில் திருநெல்வேலியை சேர்ந்த கான்ட்ராக்டர் பேச்சிமுத்து, தனது 5 பவுன் தங்க நகையை மதுமிதா பறித்ததாக போலீசில் புகாரளித்தார்.
இந்த புகாரின் அடிப்படையில் ராஜாக்கமங்கலம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து முதற்கட்ட விசாரணையை துவங்கினர். இதற்காக மதுமிதாவிடம் விசாரிக்க சென்றபோது அவரது வீடு பூட்டி இருந்தது. மதுமிதா வெளியில் சென்றிருக்கிறாரா அல்லது தலைமறைவாகிவிட்டாரா என்பது குறித்து உறுதியான தகவல் இல்லை. இதுகுறித்து விசாரணை நடக்கிறது.