காய்ச்சலுக்கு குழந்தை பலி போலீஸ் விசாரணை

UPDATED : அக் 20, 2026 04:47 PM
ADDED : அக் 20, 2026 04:44 PM
நாகர்கோவில்: தூத்துக்குடி மாவட்டம் சண்முகபுரம்பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மணிகண்டன் 28. எலக்ட்ரீசியன். இவரது மனைவி ஐஸ்வர்யா. இரண்டு மகள்கள் உள்ளனர். இரு நாட்களுக்கு முன் ஐஸ்வர்யா சொந்த ஊர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தென்தாமரைக்குளம் அருகில் உள்ள வடக்கு கரும்பாட்டூருக்கு மகள்களுடன் வந்தார்.
மூத்த மகள் தீக்ஷா நாராயணிக்கு சளி, காய்ச்சல் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. அப்பகுதி தனியார் கிளினிக்கில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. அங்கு காய்ச்சல் குறையாததால் கன்னியாகுமரி, நாகர்கோவில் பகுதிகளில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கும் குழந்தை நிலை மோசமானதை தொடர்ந்து முன்னணி மருத்துவமனை ஒன்றுக்கு அனுப்பப்பட்டார். அங்கு சென்ற சிறிது நேரத்தில் குழந்தை இறந்தது. இதனால் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் போலீசாருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து குழந்தையின் உடல் மருத்துவ பரிசோதனைக்காக ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.
இதுகுறித்து மணிகண்டன் புகாரின் பேரில் தென் தாமரைகுளம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். மூன்று தனியார் மருத்துவமனைகளில் மாறி மாறி குழந்தைகளை கொண்டு சென்றது ஏன்? என்பது குறித்தும் விசாரணை நடக்கிறது.