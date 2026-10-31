போலீஸ்காரர் வீட்டில் தோஷம் கழிப்பதாக பணம் கேட்டு மிரட்டல்: 2 பேர் கைது
போலீஸ்காரர் வீட்டில் தோஷம் கழிப்பதாக பணம் கேட்டு மிரட்டல்: 2 பேர் கைது
ADDED : அக் 31, 2026 08:29 PM
நாகர்கோவில்: கன்னியாகுமரி மாவட்டம் இரணியல் அருகே போலீஸ்காரர் வீட்டில் தோஷம் கழிப்பதாக பூஜைகள் நடத்தி பணம் கேட்டு மிரட்டிய இரண்டு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
இரணியல் அருகே வில்லுக்குறி கரிஞ்சான் கோடு பகுதியில் போலீஸ்காரர் ஒருவர் குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறார். நேற்று (அக்.,30) மாலை இருவர் சாமியார் உடையில் வந்தனர். ஜோதிடம் தெரியும் என கூறிய அவர்கள் வீட்டில் எதிரிகள் மந்திர தகடுகளை புதைத்து வைத்துள்ளதாக போலீஸ்காரரிடம் கூறினர். அதை எடுத்து தோஷம் கழிக்க சிறப்பு பூஜை நடத்த வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தனர். இதற்காக சில பொருட்களை கேட்டனர். அவற்றை போலீஸ்காரர் வாங்கிக் கொடுத்தார்.
சிறிது நேரம் இருவரும் பூஜை செய்த பின் ஒருவர் மட்டும் மேற்கு பக்கத்திலிருந்து ஒரு தகடை எடுத்து வந்து காட்டினார். மேலும் இனி எந்த பிரச்னையும் இருக்காது எனக்கூறி ரூ.10 ஆயிரம் கேட்டு தகராறில் ஈடுபட்டனர். கொடுக்க மறுத்த போலீஸ்காரரை மிரட்டினர்.
போலீஸ்காரர் இரணியல் போலீசில் தெரிவித்தார். இன்ஸ்பெக்டர் அந்தோணியம்மாள் மற்றும் போலீசார் விசாரித்ததில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் என தெரிந்தது. அவர்களிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடக்கிறது. கைதான இருவர் பெயரை வெளியிட போலீசார் மறுத்து விட்டனர்.