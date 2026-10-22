குமரியில் கொட்டுது மழை

ADDED : அக் 16, 2026 07:57 PM
நாகர்கோவில்: கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழையால் ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. திற்பரப்பு அருவியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது.
கடந்த இரண்டு நாட்களாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இடைவெளி இல்லாமல் தொடர்ந்து மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. நேற்று காலை வரை அதிகபட்சமாக அடையாமடை பகுதியில் 18 செ.மீ. மழை பதிவானது. நாகர்கோவில் நகரில் கொட்டி தீர்த்த மழை காரணமாக பல்வேறு குடியிருப்புகளில் தண்ணீர் புகுந்தது. திற்பரப்பு அருவியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுவதால் கட்டுப்பாடுகளுடன் மக்கள் குளிக்க அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. நேற்று பகலில் லேசாக குறைந்த மழை மீண்டும் மாலையில் வலுத்தது. மழை நீர் வடிந்து ஓடுவதற்காக வடிகால்கள் சீரமைக்கும் பணியை மாவட்ட நிர்வாகம் முடுக்கி விட்டுள்ளது