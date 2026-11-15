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/உள்ளூர் செய்திகள்/கன்னியாகுமரி/ரூ.15 லட்சம் மோசடி: காங்., பெண் கவுன்சிலர், கணவர் மீது வழக்கு

ரூ.15 லட்சம் மோசடி: காங்., பெண் கவுன்சிலர், கணவர் மீது வழக்கு

ரூ.15 லட்சம் மோசடி: காங்., பெண் கவுன்சிலர், கணவர் மீது வழக்கு

UPDATED : நவ 14, 2026 05:18 PM

ADDED : நவ 14, 2026 05:16 PM

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UPDATED : நவ 14, 2026 05:18 PM ADDED : நவ 14, 2026 05:16 PM

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நாகர்கோவில்:

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வெளிநாட்டில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி ரூ.15 லட்சம் மோசடி செய்த நெய்யூர் பேரூராட்சி காங்., பெண் கவுன்சிலர் எழில், கணவர் ராப்சன் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் வடசேரி மேலக்கலுங்கடியைச் சேர்ந்தவர் மோகன் சாம்ராஜ். வெளிநாட்டில் வேலை செய்து வந்த இவர் கொரோனா காலத்தில் நாடு திரும்பினார். கொரோனா முடிந்த பின்னர் வெளிநாட்டுக்கு செல்வதற்காக முயன்றார். அப்போது நெய்யூர் பேரூராட்சி காங்., பெண் கவுன்சிலர் எழில், அவரது கணவர் ராப்சன் அறிமுகம் மோகன் சாம்ராஜூக்கு கிடைத்தது.

கணவரும், மனைவியும் வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு ஆள் அனுப்புவதாக கூறியதை தொடர்ந்து மோகன் சாம்ராஜ் ரூ. 18 லட்சம் கொடுத்தார். ஆனால் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பாமல் இருவரும் காலம் கடத்தியதால் மோகன் சாம்ராஜ் பணத்தை திருப்பி கேட்டார். ஆனால் அவர்கள் ரூ.மூன்றரை லட்சம் மட்டுமே கொடுத்தனர். பின் அவர்களை தொடர்பு கொள்ள முடியாத நிலை ஏற்பட்டதால் அவர்கள் மீது மோகன் சாம்ராஜ் போலீசில் புகார் செய்தார். கவுன்சிலர் எழில், கணவர் ராப்சன் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.

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